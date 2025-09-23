Haberler

Nallıhan'a Yeni Emniyet Müdür Vekili Atandı

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amiri olarak görev yaparken Nallıhan İlçe Emniyet Müdür Vekilliği'ne atanan Murat Dursun, göreve başladı ve Kaymakam Semih Doğanoğlu'nu ziyaret etti.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amiri olarak görev yaparken Nallıhan'a atanan Dursun, ilçeye geldi.

Göreve başlayan Dursun, Kaymakam Semih Doğanoğlu'nu ziyaret etti.

