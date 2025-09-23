Nallıhan'a Yeni Emniyet Müdür Vekili Atandı
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amiri olarak görev yaparken Nallıhan İlçe Emniyet Müdür Vekilliği'ne atanan Murat Dursun, göreve başladı ve Kaymakam Semih Doğanoğlu'nu ziyaret etti.
Nallıhan İlçe Emniyet Müdür Vekilliğine atanan Murat Dursun, görevine başladı
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amiri olarak görev yaparken Nallıhan'a atanan Dursun, ilçeye geldi.
Göreve başlayan Dursun, Kaymakam Semih Doğanoğlu'nu ziyaret etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel