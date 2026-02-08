Haberler

Nallıhan Belediyesi, İlçe Devlet Hastanesine diş röntgen cihazı tahsis edecek
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, alınan kararla Nallıhan İlçe Devlet Hastanesine bir adet diş röntgen cihazı tahsis edildiğini açıkladı. Bu gelişme, ilçe halkının diş tedavi süreçlerini kolaylaştıracak.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, belediye meclisinde alınan kararla İlçe Devlet Hastanesine diş röntgen cihazı tahsis edileceğini belirtti.

Güngör, yaptığı açıklamada, röntgen cihazının faaliyete geçmesiyle birlikte insanların tedavi için başka il veya ilçelere gitmeden diş protezi tedavilerini yaptırabileceklerini ifade etti.

İlçe halkı için ellerinden gelen hizmeti vermeye devam edeceklerini vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Belediyemizin direkt görevi olmadığı halde hemşerilerimizin mağdur olmaması için belediye meclisi olarak Nallıhan Devlet Hastanesine 25 yıllığına 1 adet panaromik diş röntgen cihazını tahsis etme kararı aldık. Halkımıza bu imkanı sağladığınız için mutluyuz."

