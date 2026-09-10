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Nalçacı Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleri bilgilendirildi

Nalçacı Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleri bilgilendirildi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Nalçacı Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yetkililer ile hak sahipleri bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Nalçacı Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yetkililer ile hak sahipleri bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, projenin mevcut durumu ve bundan sonraki süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hak sahiplerinin sürece ilişkin beklentileri, uzlaşma koşulları ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların ele alındığı toplantıda, sürecin karşılıklı istişare ve anlayış içerisinde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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