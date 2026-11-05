Nairobi'de 18 katlı binanın enkazından 3 cansız beden daha çıktı, can kaybı 5 oldu

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Kenya'nın başkenti Nairobi'de 13 gün önce çöken 18 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre, 23 Ekim'de çöken binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kentin işlek caddelerinden birinde bulunan ve üst katlarında inşaatın sürdüğü binanın enkazından 4 kişi sağ kurtarılırken, 16 kişiden halen haber alınamadığı bildirildi.

Yetkililer, enkazdaki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Nairobi Valisi Johnson Sakaja, binanın inşaatı için gerekli izinlerin alınmadığını ve tamamlanan katların ticari işletmelere kiralanmasının yasa dışı olduğunu açıkladı.

Sakaja, inşaat yönetmeliklerinin yeterince uygulanmamasını ve kuralları ihlal eden müteahhitlere verilen cezaların caydırıcı olmamasını eleştirdi.

İki ortağa ait binanın inşaatından sorumlu kişinin soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı, henüz gözaltına alınan olmadığı belirtildi.

Kenya hükümetinin verilerine göre, ülkede son 5 yılda meydana gelen 98 bina çökmesinde 104 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

Kaynak: AA