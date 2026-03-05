Nagihan'ı barışma teklifini reddettiği için öldürmüş
TOPRAĞA VERİLDİBursa'da eski sevgilisi Halit Dertli'nin başından tabancayla vurarak öldürdüğü Nagihan Karadeniz, ikindi vakti Mihraplı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber-kamera: Yiğithan HÜYÜK- Hüseyin SEZGİN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı