Haberler

Nagihan'ı barışma teklifini reddettiği için öldürmüş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOPRAĞA VERİLDİBursa'da eski sevgilisi Halit Dertli'nin başından tabancayla vurarak öldürdüğü Nagihan Karadeniz, ikindi vakti Mihraplı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da eski sevgilisi Halit Dertli'nin başından tabancayla vurarak öldürdüğü Nagihan Karadeniz, ikindi vakti Mihraplı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-kamera: Yiğithan HÜYÜK- Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap

''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Çakar'a jet cevap
TFF'nin açıkladığı karar Beşiktaş ve Galatasaray'da endişe yarattı

TFF'nin bugün açıkladığı karar taraftarlarda büyük endişe yarattı
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç

İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap

''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Çakar'a jet cevap
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin