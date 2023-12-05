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81 yaşındaki adam, nafaka ödemediği için hapse atıldı

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Bursa'da 20 önce boşandığı eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan 81 yaşındaki Züftü Şirin, cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu.

Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine götürülen Züftü Şirin (81), gözyaşlarını tutamadı.

AVUSTRALYA'DA YAŞAYAN EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İnelgöl'de oturan Züftü Şirin, iddiaya göre geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu. Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu.

Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu

CEZAEVİNE GİDERKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Şikayet sonrası Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Şirin, tutuklandı. Jandarma eşliğinde cezaevine götürülen Şirin, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Cezaevi Ceza Gözaltı Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Mustafa Kesap:

Abi, bu ne işdir? Anlamadım... Bizim, evlilikle ilgili en çok da nafaka için derhal yeni yasa çıkıp, erkek tarafının maduriyeti giderilmeli... Bir de, kadının beyanı esastır, kaldırılmalı...

Yanıtla00
arif simsek:

kimi milyon dolarla hava atar kimi parmağını yalamış gider.

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apolat:

simdi bu adalet mi, o kadın orada bu yaslı adamın nafakasıylamı yasadı bunca yıl, haram olsun böylelerine

Yanıtla137
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