Myanmar'ın 'gölge hükümeti'nin Dışişleri Bakanı, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

Myanmar'da askeri yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Zin Mar Aung, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile Washington'da bir araya geldi.

Zin Mar Aung, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile dün yaptıkları toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi.

Görüşmede Myanmar'daki vahim durumu ele aldıklarını aktaran Zin Mar Aung, Ulusal Birlik Hükümeti ve Malezya'nın, Myanmar'da barış ve demokrasinin yeniden tesisi için nasıl birlikte çalışabileceği konusunu görüştüklerini ifade etti.

Seyfeddin, Twitter'dan, Malezya'nın Myanmar halkına desteğini ve onlarla dayanışmasını ifade etmek amacıyla Zin Mar Aung ile görüştüğünü belirterek, Myanmar'da barış ve demokrasinin yeniden tesisi için çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Zin Mar Aung ile Seyfeddin arasındaki görüşme, Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ABD-ASEAN Özel Zirvesi bağlamında "gayriresmi" olarak gerçekleşti.

Zin Mar Aung, geçen hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Sherman'ın Myanmar'da rejimin acımasız baskısı karşısında ABD'nin Myanmar halkına verdiği güçlü desteğin altını çizdiğini söyledi.