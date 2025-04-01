Myanmar'daki Depremde Can Kaybı 2056'ya Yükseldi
Mandalay'da gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Resmi açıklamalara göre, ölü sayısı 2056'ya, yaralı sayısı ise yaklaşık 3900'e ulaştı. 270 kişiden ise halen haber alınamıyor.
MANDALAY, 1 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'ın Mandalay kentinde kurtarma çalışmaları yürüten arama kurtarma ekipleri, 31 Mart 2025.
Myanmar Devlet İdare Konseyi Enformasyon Ekibi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2.056'ya, yaralı sayısı ise yaklaşık 3.900'e yükselirken, 270'e yakın kişiden ise haber alınamıyor. (Fotoğraf: Jiang Chao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel