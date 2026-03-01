Haberler

Myanmar'da ordunun Magway bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 25 sivil öldü

Myanmar'ın Magway bölgesinde orduya ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında en az 25 sivil öldü. Saldırılarda 20 kişi de yaralandı ve birçok araç hasar gördü.

Associated Press (AP) ajansının yerel basın ve isyancı gruplara dayandırdığı habere göre, yetkililer, ordu güçlerinin Magway bölgesindeki ticaret noktalarına yönelik iki hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Saldırılarda en az 25 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkililer, saldırı sonucu meydana gelen patlamalarda çok sayıda aracın hasar gördüğünü kaydetti.

Arakan ve Sagaing bölgelerinde 25 Şubat'ta orduya ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında 26 sivil hayatını kaybetmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

