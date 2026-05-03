Myanmar'da Kamyonet Devrildi: 16 Ölü, 21 Yaralı

YANGON, 3 Mayıs (Xinhua) -- Myanmar'ın başkenti Nepido'da bambu yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Myanmar İtfaiye Hizmetleri İdaresi'ne göre kaza, sürücünün hız kontrolünü kaybetmesi nedeniyle cumartesi günü yerel saatle 13.50 sıralarında Ottara Thiri kasabasında meydana geldi.

Kaza sırasında araçta 38 kişi de bulunuyordu.

Yerel itfaiye ve kurtarma ekipleri, ölü ve yaralıları Nepido Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kaynak: Xinhua
