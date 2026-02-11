Myanmar'da ordunun Magway bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 sivil öldü

Myanmar'ın Magway bölgesinde orduya ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Burma'nın Demokratik Sesi'nin (DVB) sitesinin yerel insani yardım gruplarından elde edilen bilgilere dayandırdığı haberinde, ordu güçlerince Magway bölgesine bağlı Pauk ilçesinin Chatkan köyüne hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Haberde, saldırıda bombanın bir iş yerine isabet ettiği ve 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre 13 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Mandalay Halk Savunma Gücü (PDF), Magway Hava Üssü'nden havalanan 3 savaş uçağı tarafından saldırıların düzenlendiğini ve en az 10 kez bombardıman yapıldığını öne sürdü. Chatkan köyünde saldırı öncesinde PDF ile askeri yönetim güçleri arasında çatışma yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan 4 Şubat'ta başlatılan askeri operasyonlar ve hava saldırıları nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Myanmar ordusunun, 11 Aralık 2025'te Arakan eyaletinde hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişi yaşamını yitirmiş, en az 76 kişi yaralanmıştı.

Ordu güçlerinin 5 Aralık 2025'te Sagaing bölgesine düzenlediği hava saldırısında ise en az 18 sivil ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.