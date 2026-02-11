Haberler

Myanmar'da ordunun Magway bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 sivil öldü

Myanmar'ın Magway bölgesindeki hava saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Saldırılar, orduya ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi. Magway Hava Üssü'nden havalanan uçaklar, sivil bir iş yerine bombardıman düzenledi.

Öte yandan 4 Şubat'ta başlatılan askeri operasyonlar ve hava saldırıları nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Myanmar ordusunun, 11 Aralık 2025'te Arakan eyaletinde hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişi yaşamını yitirmiş, en az 76 kişi yaralanmıştı.

Ordu güçlerinin 5 Aralık 2025'te Sagaing bölgesine düzenlediği hava saldırısında ise en az 18 sivil ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
