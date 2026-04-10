Myanmar'da General Hlaing, yeni devlet başkanı olarak yemin etti

Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan ve son 5 yıldır ülkeyi fiilen yöneten General Min Aung Hlaing, ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin etti.

Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan ve son 5 yıldır ülkeyi fiilen yöneten General Min Aung Hlaing, ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin etti.

Şinhua ajansının haberine göre, Hlaing için başkent Nepido'daki parlamentoda yemin töreni düzenlendi.

Böylelikle, son 5 yıldır ülkeyi fiilen yöneten Hlaing, 11. Devlet Başkanı olarak resmen görevine başladı.

Hlaing, yemin töreni sonrasında ise parlamentoya hitap etti.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez düzenlenen genel seçimler için oy kullanma işlemi 28 Aralık-25 Ocak arası 3 aşamada yapılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 2025 Dünya Raporu'nda Myanmar'da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu kaydedildi.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
