Haberler

DSÖ, Tenerife'ye ulaşan hantavirüs vakalarının görüldüğü gemide ilk tahliyenin başladığını bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Tenerife'de tespit edilen hantavirüs vakaları nedeniyle MV Hondius gemisindeki ilk yolcu grubunun tahliyesinin başladığını duyurdu. İspanyol yetkililerle işbirliği içinde yürütülen tahliye süreci hakkında bilgi verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Tenerife'ye ulaşan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" gemisindeki ilk yolcu grubunun tahliyesinin başladığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"MV Hondius gemisinin ilk yolcu grubunun tahliyesi başladı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sahadaki DSÖ uzmanlarının, yolcuların epidemiyolojik değerlendirmesi konusunda İspanya Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalıştığını, İçişleri Bakanlığı ile charter uçuşlarını koordine ettiğini belirtti.

Ghebreyesus, "Bu işbirliği, güvenli ve kontrollü bir tahliyenin sağlanması için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Adada panik yaratan geminin gelmesi nedeniyle 3 İspanyol bakan ile DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da Tenerife'de bulunuyor.

Arjantin'den yola çıkan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisi, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na getirilmişti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

İran'da büyük patlama sesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı