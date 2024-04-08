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Müzisyen Mustafa Cihat Zeytinburnu'nda sahne aldı

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Müzisyen Mustafa Cihat, Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği ramazan etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda şarkılarını seslendiren Cihat, Gazze'de yaşanan olaylara da dikkati çekti.

Cihat AA muhabirine, "Ramazan ayı bizler için güzel geçti ama Gazze'deki ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz çok zor bir ramazan geçirdiler. Dolayısıyla ramazanın son günlerinde duamız; inşallah bir an evvel Gazze'deki kardeşlerimiz için sükunet sağlanır ve orada yapılan katliam biter. Onlar da ramazanın ve bayramın coşkusunu hep birlikte yaşar." dedi.

Cihat, ezgi müziğinin içinden geçenlerin dışa vurumu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiği kadar yapmış olduğumuz bestelerde, yazmış olduğumuz sözlerde dile getirilmesi gereken duyguları, zor ve dar durumları anlatmaya, paylaşmaya gayret ediyoruz. Ezgi müziği derdi olan, dertlenen ve bu derdi kardeşleriyle paylaşan bir müzik. Gençlerimiz inşallah bu şuurda yetişerek söylenmesi gereken sözleri içlerinde tutmaz, bu müziği, bu sözü gelecek kuşaklara aktarırlar."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Cihat Zeytinburnu Gazze Kültür Sanat Güncel Haberler

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