Müzik öğretmeni, okul pansiyonundaki odasında ölü bulundu

Müzik öğretmeni, okul pansiyonundaki odasında ölü bulundu
BURSA'nın Karacabey ilçesinde müzik öğretmeni Anıl Karakuzu (36), görev yaptığı okulun pansiyonunda ölü bulundu.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde müzik öğretmeni Anıl Karakuzu (36), görev yaptığı okulun pansiyonunda ölü bulundu.

Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Anıl karakuz, geceyi nöbetçi öğretmen olarak geçirdi. Sabah saatlerinde kendisinden haber alınamayan Anıl Karakuzu'nun hayatından endişe eden pansiyon görevlileri saat 12.30'da odasına girdi. Karakuzu'yu hareketsiz bulan görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri, bekar olan Anıl Karakuzu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyku apnesi rahatsızlığı olan Karakuzu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karacabey Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
