Müzik Dinlemek Demans Riskini Azaltıyor

MELBOURNE, 30 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'da 10.800'den fazla yaşlı birey üzerinde yürütülen bir araştırmada ileri yaşlarda müzik dinlemenin veya müzik çalmanın demansa uğrama riskini önemli ölçüde azaltabileceği bulundu.

Araştırmayı yürüten Monash Üniversitesi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre düzenli müzik dinleyen 70 yaş üstü bireylerde demans gelişme riski, müzik dinlemeyen veya nadiren dinleyenlere kıyasla yüzde 39 daha düşük bulundu.

Düzenli müzik dinleyen kişilerde bilişsel bozukluk oranının ise yüzde 17 daha düşük olduğu ve bu kişilerin genel bilişim düzeyi ve günlük olayları hatırlamada kullanılan epizodik bellek testlerinde daha yüksek puanlar aldığı ifade edildi.

International Journal of Geriatric Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışmada bir müzik aleti çalmanın da demans riskinde yüzde 35'lik bir azalmayla ilişkili olduğu belirtildi.

Araştırmada hem müzik dinleme hem de müzikle uğraşma faaliyetlerine düzenli katılan bireylerde demans riskinin yüzde 33, bilişsel bozukluk riskinin ise yüzde 22 daha düşük olduğu vurgulandı.

Araştırmanın kıdemli yazarı Monash Üniversitesi'nden Profesör Joanne Ryan, "Bulgular, beyin yaşlanmasının yalnızca yaş ve genetik faktörlere bağlı olmadığını, kişinin kendi çevresel faktörler ve yaşam tarzı seçimlerinden de etkilenebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.