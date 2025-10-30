Haberler

Müzik Dinlemek Demans Riskini Azaltıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'da yapılan bir araştırma, düzenli müzik dinlemenin veya çalmanın, 70 yaş üstü bireylerde demans gelişme riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Müzik dinleyenlerin demans riskinin yüzde 39, bilişsel bozukluk oranının ise yüzde 17 daha düşük olduğu belirtildi.

MELBOURNE, 30 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'da 10.800'den fazla yaşlı birey üzerinde yürütülen bir araştırmada ileri yaşlarda müzik dinlemenin veya müzik çalmanın demansa uğrama riskini önemli ölçüde azaltabileceği bulundu.

Araştırmayı yürüten Monash Üniversitesi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre düzenli müzik dinleyen 70 yaş üstü bireylerde demans gelişme riski, müzik dinlemeyen veya nadiren dinleyenlere kıyasla yüzde 39 daha düşük bulundu.

Düzenli müzik dinleyen kişilerde bilişsel bozukluk oranının ise yüzde 17 daha düşük olduğu ve bu kişilerin genel bilişim düzeyi ve günlük olayları hatırlamada kullanılan epizodik bellek testlerinde daha yüksek puanlar aldığı ifade edildi.

International Journal of Geriatric Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışmada bir müzik aleti çalmanın da demans riskinde yüzde 35'lik bir azalmayla ilişkili olduğu belirtildi.

Araştırmada hem müzik dinleme hem de müzikle uğraşma faaliyetlerine düzenli katılan bireylerde demans riskinin yüzde 33, bilişsel bozukluk riskinin ise yüzde 22 daha düşük olduğu vurgulandı.

Araştırmanın kıdemli yazarı Monash Üniversitesi'nden Profesör Joanne Ryan, "Bulgular, beyin yaşlanmasının yalnızca yaş ve genetik faktörlere bağlı olmadığını, kişinin kendi çevresel faktörler ve yaşam tarzı seçimlerinden de etkilenebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.