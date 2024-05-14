Müzeler Haftası Kaman'da Kutlanacak
Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde çeşitli etkinliklerle Müzeler Haftası kutlanacak. Müze gezisi, konser, oyun, sergi, konferans ve çeşitli gösterilerin yer alacağı etkinliklere vatandaşlar davet edildi.
"Müzeler Haftası", Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Kaman'a bağlı Çağırkan köyünde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, müze müdürlüğünce düzenlenecek etkinliklerde konuklarını ağırlayacak.
Müze gezisi, konser, oyun, sergi, konferans ve çeşitli gösterilerin yer alacağı 18-24 Mayıs tarihlerindeki etkinliklere vatandaşlar davet edildi.