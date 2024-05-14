Üye Girişi
Haberler

Müzeler Haftası Kaman'da Kutlanacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde çeşitli etkinliklerle Müzeler Haftası kutlanacak. Müze gezisi, konser, oyun, sergi, konferans ve çeşitli gösterilerin yer alacağı etkinliklere vatandaşlar davet edildi.

"Müzeler Haftası", Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kaman'a bağlı Çağırkan köyünde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, müze müdürlüğünce düzenlenecek etkinliklerde konuklarını ağırlayacak.

Müze gezisi, konser, oyun, sergi, konferans ve çeşitli gösterilerin yer alacağı 18-24 Mayıs tarihlerindeki etkinliklere vatandaşlar davet edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Konferans Arkeoloji Kaman Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun

CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi

Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title