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Mersin'de ormana giren 10 kişiye ceza kesildi

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Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal eden 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Palantepe Mahallesi Çiçekçi Koyağı mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde, 10 kişinin yasak olmasına rağmen ormanlık alana giriş yaptığı tespit edildi.

Yapılan incelemede kişilerin, Mersin Valiliğinin orman yangınlarının önlenmesine yönelik yayımladığı genelgeye aykırı hareket ettiği belirlendi.

Bunun üzerine 10 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler
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