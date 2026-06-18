Kayıp olarak aranıyordu, motosiklet kazasında öldüğü ortaya çıktı

MERSİN'in Mut ilçesinde dün kaybolan Emre Kanat'ın (19), yol kenarındaki sazlık alanda gece cansız bedeni bulundu. Kanat'ın, kontrolünü kaybettiği motosikletin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Mut ilçesi Aşağı Köselerli Mahallesi'nde oturan Emre Kanat, Sertavul Yaylası'nda çalıştığı marketten eve dönmeyince yakınları jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kanat'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde arama çalışmasının sürdüğü Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkisinde yol kenarındaki sazlık alanda Kanat'ın cansız bedeni ve motosikleti bulundu. Yapılan ilk incelemede Kanat'ın, kontrolünü kaybettiği motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Kanat'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı