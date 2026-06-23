Mersin'de çöplük alanda yagın
Mersin'in Mut ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, çevredeki bahçelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 15 hektarlık alana yayılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
MERSİN'in Mut ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, çevredeki bahçelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Mut ilçesi Palantepe Mahallesindeki çöplük alanda çıktı. Çöplükten yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 hektarlık alana yayılan yangın, çevredeki bahçelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı