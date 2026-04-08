Mut Kaymakamı Çelikkol, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, polislerin özverili çalışmalarını ve topluma sağladıkları güvenliği vurguladı.
Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çelikkol, mesajında, Türk Polis Teşkilatının milletin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.
Polislerin hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik değerler çerçevesinde görevini başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Çelikkol, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler