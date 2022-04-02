Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, 30 bin lira değerindeki 5 bileziği çalarak kaçtı.

Olay, Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Cemil Kaya'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, bir süre bilezikleri inceledi. Aradığı çeşidin olmadığını söyleyince bunun üzerine Cemil Kaya, komşusundan istenilen çeşidi getirmek üzere yan dükkana gidince 30 bin lira değerindeki 5 adet bileziği çalan hırsızlık şüphelisi kuyumcudan uzaklaştı. Soyulduğunu anlayan Cemil Kaya, şüphelinin peşine düştü ancak yakalayamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.