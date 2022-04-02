Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Atilla Atmaca - Güncel
 - Güncelleme:
Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, 30 bin lira değerindeki 5 bileziği çalarak kaçtı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcuda iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheli, 30 bin lira değerindeki 5 bileziği çalarak kaçtı.

Olay, Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Cemil Kaya'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, bir süre bilezikleri inceledi. Aradığı çeşidin olmadığını söyleyince bunun üzerine Cemil Kaya, komşusundan istenilen çeşidi getirmek üzere yan dükkana gidince 30 bin lira değerindeki 5 adet bileziği çalan hırsızlık şüphelisi kuyumcudan uzaklaştı. Soyulduğunu anlayan Cemil Kaya, şüphelinin peşine düştü ancak yakalayamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı

Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Güncel

Selçuk, Ereğli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title