Mustan Özdemir, AK Parti Eğirdir İlçe Başkanlığına Atandı

AK Parti Eğirdir İlçe Başkanlığı görevine Mustan Özdemir getirildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'ün takdirleriyle; Isparta Eğirdir İlçe Başkanlığı görevine Sayın Mustan Özdemir atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, teşkilatımıza ve Isparta'mıza değer katacağına olan inancımı paylaşıyorum. Eğirdir'e ve teşkilatımıza hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verildi.