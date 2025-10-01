Mustan Özdemir, AK Parti Eğirdir İlçe Başkanlığına Atandı
AK Parti Isparta Eğirdir İlçe Başkanlığına Mustan Özdemir getirildi. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Özdemir'e yeni görevinde başarılar diledi.
AK Parti Eğirdir İlçe Başkanlığı görevine Mustan Özdemir getirildi.
Partiden yapılan açıklamada, "Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'ün takdirleriyle; Isparta Eğirdir İlçe Başkanlığı görevine Sayın Mustan Özdemir atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, teşkilatımıza ve Isparta'mıza değer katacağına olan inancımı paylaşıyorum. Eğirdir'e ve teşkilatımıza hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel