Mustafa Yeneroğlu: Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Haksız Cezaya Karşı Demokratik Siyaseti Savunacağız - Haberler

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Mustafa Yeneroğlu: Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Haksız Cezaya Karşı Demokratik Siyaseti Savunacağız

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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Mustafa Yeneroğlu: Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Haksız Cezaya Karşı Demokratik Siyaseti Savunacağız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bazı mahkûmiyet kararlarının onanmasına tepki gösterdi. Yeneroğlu, “Sayın Canan Kaftancıoğlu’na verilen haksız cezaya karşı demokratik siyaseti savunacağız. Az kaldı, bu zorbalıklara son verecek, hukuk devletini tesis edeceğiz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bazı mahkümiyet kararlarının onanmasına tepki gösterdi. Yeneroğlu, "Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen haksız cezaya karşı demokratik siyaseti savunacağız. Az kaldı, bu zorbalıklara son verecek, hukuk devletini tesis edeceğiz" dedi.

Mustafa Yeneroğlu, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bazı mahkümiyet kararlarının Yargıtay'ca onamasını sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla eleştirdi. Yeneroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Demokratik siyaseti susturmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen haksız cezaya karşı demokratik siyaseti savunacağız. Az kaldı, bu zorbalıklara son verecek, hukuk devletini tesis edeceğiz."

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi, Demokrasi, Güncel, Haberler

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