Mustafa Destici, İsviçre Alperen Ocakları Yöneticisi Bahri Orhan'ın Kız Kardeşinin Cenaze Törenine Katıldı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de hayatını kaybeden Kadriye Çetinbaş'ın cenaze törenine katılarak taziyelerini iletti. Törene pek çok partili ve vatandaş da iştirak etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de, İsviçre Alperen Ocakları Yöneticisi Bahri Orhan'ın kız kardeşinin cenaze törenine katıldı.
Destici, Akoğlan Camisi bahçesinde, 54 yaşında hayatını kaybeden Kadriye Çetinbaş'ın aile bireylerine taziyede bulundu.
Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
İsviçre Alperen Ocakları Yöneticisi Bahri Orhan'ın kız kardeşinin cenaze törenine, Destici'nin yanı sıra BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ulupınar, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan ve vatandaşlar katıldı.