Mustafa Destici: İsrail Terör Örgütü ile Aynı Kategoride

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Bir devletle değil, bir terör örgütü ve cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız. İsrail'e destek olanlar ve İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlar, terörist İsrail'in suç ortaklarıdır. Saldırıları bir kez daha lanetliyor, dost ve kardeş Katar halkına ve saldırıya maruz kalan Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Destici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Katar'a gerçekleştirdiği saldırıyı doğru tanımlamamız gerekir. Yaşanan bir 'terör saldırısı'dır. Bunun dışında yapılacak her değerlendirme 'yanlış'tır. Tıpkı saldırının niteliği gibi. 'Uluslararası hukuk'un, Katar'ın 'egemenlik hakları'nın ve Katar halkının 'güvenliğinin ve yaşama hakkının' ihlali anlamına gelir. Bir devletle değil, bir terör örgütü ve cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız. Yaşananlar, sayısız kez ifade ettiğimiz bu gerçekleri bir kez daha doğrulamıştır. İsrail'e destek olanlar ve İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlar, terörist İsrail'in suç ortaklarıdır. Saldırıları bir kez daha lanetliyor, dost ve kardeş Katar halkına ve saldırıya maruz kalan Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.