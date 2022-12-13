Mustafa Destici'den sürpriz EYT çıkışı! Tüm gözler AK Parti ve MHP'ye çevrildi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, EYT'de tartışılan yaş şartına karşı çıkarak, "Yaş şartı bu bütçeye kaldıramayacağı yük getirmez" dedi. Destici'nin açıklamasının ardından gözler AK Parti ve MHP cephesine çevrildi. Cumhur İttifakı'nın konuyla ilgili yorumu merak ediliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarla ilgili hazırlanan düzenleme hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Konuya ilişkin son yorum BBP lideri Mustafa Destici'den geldi.

"HAZİNE YÜKÜ 60 MİLYAR OLUR"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin durumunun Ocak ayı başında TBMM gündemine getirileceğine inandığını dile getiren Destici, EYT konusunda şu değerlendirmelerde bulundu: "8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar, tekrar yaş şartı ya da kademesi konulmadan emeklilik hakkına kavuşturulmalıdır. Bunun bazı çevreler tarafından ifade edildiği gibi bütçemize kaldıramayacağı bir yük getirmeyeceği aşikardır. 4,5 milyon vatandaşımız var. Yıl başında emeklilik hakkı verildiğinde 1 milyonunun emekli olacağı düşünülüyor. Ortalama 5 bin lira maaş alsalar hazineye yükü 60 milyar liradır.

"DEVLET BU TUTARI KARŞILAR"

Bu tutarı devletin karşılayamaması gibi bir şey söz konusu değildir. Devlet bütçesinin bundan kat kat fazlasını karşılayacak gücü vardır. Önemli olan bununla beraber vergi sisteminde değişiklik yapılmasıdır. Pek çok kesim hala vergi ödememektedir. Geçtiğimiz yıl ek bütçe yapılmıştır. Belki gelecek yıl da Türkiye ek bütçe yapmak durumunda kalabilir."

Destici, enflasyonun düşme, hayat pahalılığının ise erime eğiliminde olduğunu ifade ederek, altılı masadaki partilerin başta enerji fiyatları olmak üzere ekonomiye yönelik olumsuz söylemlerinin gerçekleşmediğini dile getirdi.