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BBP'de Destici yeniden genel başkan

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"Bu makam Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun makamıdır. Onun, bana ve sizlere emanetidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu emaneti gözümüz gibi koruyacak, emanete ve davasına Allah'ın izniyle hep beraber sahip çıkacağız"

Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Destici, ATO Congresium'da düzenlenen BBP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda kullanılan 892 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

Sonucun açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Destici, kurultayın hayırlı ve mübarek olmasını diledi.

Genel başkan seçilmesinden dolayı delegelere teşekkürlerini ileten Destici, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir partiliyi mahcup etmeyeceğini söyledi.

Makamın önemine değinen Destici, "Büyük Birlik Partisinin Genel Başkanlığı, şerefli, onurlu bir makamdır. Çünkü bu makam Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun makamıdır. Onun, bana ve sizlere emanetidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu emaneti gözümüz gibi koruyacak, emanete ve davasına Allah'ın izniyle hep beraber sahip çıkacağız." diye konuştu.

Destici, partinin 70 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) neredeyse yarısını yenilediklerini belirterek, 35 yeni MKYK üyesinin olduğunu ifade etti.

Partinin tüm teşkilatının sahada olması gerektiğine işaret eden Destici, bu konuya önem vereceklerini vurguladı.

Şehir dışından kurultaya katılan partililerin bulunduğunu belirten Destici, dönüş için yola çıkacaklara "kazasız belasız ulaşmaları" temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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