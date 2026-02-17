Haberler

İYİ Parti'den Şehit Annesine Onur

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Aziz şehidimizin emaneti, kıymetli Pakize Annemizi Genel Merkezimizde misafir etmekten büyük bir onur duyduk” dedi.

İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba'yı ağırlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehidimizin emaneti, kıymetli Pakize Annemizi Genel Merkezimizde misafir etmekten büyük bir onur duyduk" ifadelerini kullandı.

