Müsavat Dervişoğlu'ndan Polis Haftası Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yılı ve Polis Haftası nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün kutlama günü olduğu kadar, hatırlama günüdür. Polisimizin hak ettiği çalışma şartlarını ve özlük haklarını sağlamak, lafla değil icraatla mümkün olur. Görevi başında şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; tüm emniyet teşkilatımızın Polis Haftası'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA