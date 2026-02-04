Haberler

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye: "Bir Caniye Umut Vermeye ya da Onun Adına Bir Umut Yeşertmeye Kalkışmak Siyasilerin Görevi Değildir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine yanıt vererek, siyasilerin mahkeme kararlarına müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle ilgili soruya, "Bir caniye umut vermeye ya da onun adına bir umut yeşertmeye kalkışmak siyasilerin görevi değildir. Mahkemelerin karar vereceği meselelere artık siyasetçiler böyle ellerinin hamuruyla bulaşmasınlar diye istiyorum ve umut ediyorum" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" şeklindeki açıklamasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Siyasete başladığımdan beri hukukun üstünlüğüne Anayasa'ya uyulmasına dair görüşlerimi sergiliyorum. Avrupa İnsan Hakkarı Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması gecikmiş bir durumdur. Bu zamana kadar söylediklerimiz olaya bakışımızın kefaleti altındadır. Ama bir caniye umut vermeye ya da onun adına bir umut yeşertmeye kalkışmak siyasilerin görevi değildir. Dolayısıyla mahkemelerin karar vereceği meselelere artık siyasetçiler böyle ellerinin hamuruyla bulaşmasınlar diye istiyor ve umut ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Bakan Kurum, küçük Yusuf ve dedesinin hikayesini paylaştı

Aynı evden 6 cenaze çıktı! Bakan paylaştı, herkes hüzne boğuldu