MUSA EROĞLU TÜRKÜLERİ İLE COŞTURDU Güncel Haberler HATAY'ın Arsuz ilçesinde sahne alan Türk halk müziğinin güçlü sesi Musa Eroğlu unutulmaz bir gece yaşattı. HATAY'ın Arsuz ilçesinde sahne alan Türk halk müziğinin güçlü sesi Musa Eroğlu unutulmaz bir gece yaşattı. Sivil toplum kuruluş temsilcileri ile THM severlerin katıldığı gecede Musa Eroğlu, birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Musa Eroğlu, Halkla buluşmak çok önemli sizlere katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki konserimizi de şehir merkezinin içinde veririz dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Musa Eroğlu Güncel Haberler

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