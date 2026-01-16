Haberler

Muş Valisi Çakır'dan "yarıyıl tatili" mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır, 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenci ve öğretmenlere mesaj yayımladı. Çakır, eğitimin önemine ve öğrencilerin başarılarına dikkat çekti.

Muş Valisi Avni Çakır, yarıyıl tatili dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Çakır, şunları kaydetti:

"Her biri geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bilgiyle, değerlerle ve özgüvenle yetiştiğini görmek bizlere umut veriyor. Eğitim sadece notlardan ibaret değil, öğrenme sürecinde kazanılan sorumluluk bilinci, paylaşma kültürü, azim ve ahlak en az akademik başarı kadar kıymetlidir. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin gösterdiği çabayı takdir ediyor, her birini ayrı ayrı gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, sizler, geleceğimizi şekillendiren en güçlü rehbersiniz. Sabırla, özveriyle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle yürüttüğünüz bu kutsal görev, toplumumuzun yarınlarına yön vermektedir. Öğrencilerimizin hayatına dokunan her emek, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Gösterdiğiniz fedakarlık ve özveri için sizlere teşekkür ediyorum."

Velilere de tavsiyelerde bulunan Çakır, "Her çocuğun yeteneği, ilgi alanı ve gelişim süreci farklıdır. Onları anlayarak, destekleyerek ve cesaretlendirerek yanlarında olmanız, başarılarının en güçlü dayanağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle yoğun bir dönemi geride bırakan tüm öğrencilerimize dinlenebilecekleri, kendilerine zaman ayırabilecekleri, sağlık ve huzur dolu bir yarıyıl tatili diliyor, eğitim camiamıza emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

Survivor'dan elenen Dilan'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi