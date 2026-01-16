Muş Valisi Çakır'dan "yarıyıl tatili" mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, yarıyıl tatili dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Çakır, şunları kaydetti:

"Her biri geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bilgiyle, değerlerle ve özgüvenle yetiştiğini görmek bizlere umut veriyor. Eğitim sadece notlardan ibaret değil, öğrenme sürecinde kazanılan sorumluluk bilinci, paylaşma kültürü, azim ve ahlak en az akademik başarı kadar kıymetlidir. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin gösterdiği çabayı takdir ediyor, her birini ayrı ayrı gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, sizler, geleceğimizi şekillendiren en güçlü rehbersiniz. Sabırla, özveriyle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle yürüttüğünüz bu kutsal görev, toplumumuzun yarınlarına yön vermektedir. Öğrencilerimizin hayatına dokunan her emek, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Gösterdiğiniz fedakarlık ve özveri için sizlere teşekkür ediyorum."

Velilere de tavsiyelerde bulunan Çakır, "Her çocuğun yeteneği, ilgi alanı ve gelişim süreci farklıdır. Onları anlayarak, destekleyerek ve cesaretlendirerek yanlarında olmanız, başarılarının en güçlü dayanağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle yoğun bir dönemi geride bırakan tüm öğrencilerimize dinlenebilecekleri, kendilerine zaman ayırabilecekleri, sağlık ve huzur dolu bir yarıyıl tatili diliyor, eğitim camiamıza emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.