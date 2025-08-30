Muş Valisi Avni Çakır'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolaysıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, milletin bağımsızlık ve hürriyet yolunda verdiği en büyük mücadelelerden birinin 30 Ağustos Zaferi olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un milletin özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini, istiklal ve istikbaline pranga vurulamayacağının tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gün olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve sarsılmaz iradesinin de en güçlü ifadesidir. Aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığına ve vatanına kast eden her türlü saldırıya karşı koyacak güç ve kudrete sahip. Bu irade, tarih boyunca nice zaferlere imza atan kahraman ecdadımızdan bizlere miras kalan en büyük değerimizdir. Bugün ülkemiz, demokrasiye, kalkınmaya ve güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerlerken, 30 Ağustos ruhu da bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Milletimizin inancı, vatan sevgisi ve bayrağımıza bağlılığı sayesinde daha büyük hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."