Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Muş'un Varto ilçesine bağlı Yarlısu köyünde, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki bir kişi, sağlık ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Köy muhtarı, devletin imkanları için teşekkür etti.

Muş'ta yoğun kar nedeniyle yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Varto ilçesine bağlı Yarlısu köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki Çelik Aktaş'ı hastaneye götürmek isteyen yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine köye İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede 3 saat süren zorlu çalışma sonucu yolun açılmasıyla köye ulaşan ekipler, yakınları tarafından yola getirilen hastayı ambulansa alarak Varto Devlet Hastanesine götürdü.

Yarlısu Köyü Muhtarı Çınar Kırmızıgül, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirterek, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
