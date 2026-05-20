Haberler

Muş'ta kütüphane ve aile destek merkezi açıldı

Muş'ta kütüphane ve aile destek merkezi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından oluşturulan kütüphane ve aile destek merkezi, düzenlenen programla açıldı. Vali Çakır, uyuşturucuyla mücadelede STK ve kamu iş birliğine vurgu yaptı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından oluşturulan kütüphane ve aile destek merkezi düzenlenen programla açıldı.

Dernek tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen "Gençliğine İyi Bak, Ailene Sahip Ol" projesi kapsamında kütüphane ve aile destek merkezi kuruldu.

Dernek binasında düzenlenen açılış programına katılan Muş Valisi Avni Çakır, uyuşturucuyla mücadelede hem kamu kurumlarının hem de bu amaçla çalışan sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını söyledi.

Çakır, derneğin yaptığı çalışmaları önemsediklerini ve gereken desteği verdiklerini belirterek, "Bu zorlu yolda emek sarf edenlere destek olmak hepimizin görevi. Bundan sonra da bu konuda çalışma yapan STK, kamu kurumu varsa her türlü faaliyetlerinde yanlarında olacağız. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz konuyla alakalı çok yoğun çalışmalar yapıyor. Amacımız daha fazla kişiye ulaşmak. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği başarılı çalışmalar yapıyor. Süreç içinde olumlu çalışmalarını, projelerini ilgiyle izliyorum." diye konuştu.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl ise 12 yıldır kente bağımlılıkla mücadele ettiklerini bildirerek "Valimiz Sayın Avni Çakır'ın önderliğinde kamu kurumlarımızla gece gündüz sahada emek veriyoruz. Derdimiz Muş evlatlarına sahip çıkmak, bağımlılığın önüne geçmek. Şehrimizin evlatları için ne gerekiyorsa yapmaktayız." dedi.

Programa Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir

Melisa Döngel doyasıya eğlendi, dans performansı dikkat çekti

Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan dans
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

MHP, o belediye başkanının kalemini kırdı!

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında

Küçücük çocuğu, bayıltana kadar dakikalarca dövdü
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor