Muş'ta kütüphane ve aile destek merkezi açıldı

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından oluşturulan kütüphane ve aile destek merkezi düzenlenen programla açıldı.

Dernek tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen "Gençliğine İyi Bak, Ailene Sahip Ol" projesi kapsamında kütüphane ve aile destek merkezi kuruldu.

Dernek binasında düzenlenen açılış programına katılan Muş Valisi Avni Çakır, uyuşturucuyla mücadelede hem kamu kurumlarının hem de bu amaçla çalışan sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını söyledi.

Çakır, derneğin yaptığı çalışmaları önemsediklerini ve gereken desteği verdiklerini belirterek, "Bu zorlu yolda emek sarf edenlere destek olmak hepimizin görevi. Bundan sonra da bu konuda çalışma yapan STK, kamu kurumu varsa her türlü faaliyetlerinde yanlarında olacağız. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz konuyla alakalı çok yoğun çalışmalar yapıyor. Amacımız daha fazla kişiye ulaşmak. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği başarılı çalışmalar yapıyor. Süreç içinde olumlu çalışmalarını, projelerini ilgiyle izliyorum." diye konuştu.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl ise 12 yıldır kente bağımlılıkla mücadele ettiklerini bildirerek "Valimiz Sayın Avni Çakır'ın önderliğinde kamu kurumlarımızla gece gündüz sahada emek veriyoruz. Derdimiz Muş evlatlarına sahip çıkmak, bağımlılığın önüne geçmek. Şehrimizin evlatları için ne gerekiyorsa yapmaktayız." dedi.

Programa Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri ve davetliler katıldı.