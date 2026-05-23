Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'ta 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.