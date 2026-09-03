Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Muş'ta polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2-3 Eylül'de "sokak satıcılığı" yaptığı ve uyuşturucu madde kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 50,47 gram sentetik uyuşturucu, 70,45 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde çözeltisi hazırlamada kullanıldığı değerlendirilen 200 mililitre aseton ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA