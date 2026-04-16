Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Muş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, 860 gram sentetik uyuşturucu, 9 parça satışa hazır sentetik kannabinoid, 10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 3 uyuşturucu hap, 1 gram kokain, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
