Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Muş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sokak kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı değerlendirilen 9 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 7,65 gram esrar, 12,63 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", 1 zanlı hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
