Muş'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

MUŞ'ta kamyonetle kafa kafaya çarpıştıktan sonra elektrik direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Hakan Asya (30) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Muş-Bingöl kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Muş yönüne giden ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen İ.T. yönetimindeki 49 AAN 430 plakalı kamyonet, Hakan Asya idaresindeki 49 AAH 869 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Direğin otomobilin üzerine devrilmesinin ardından araç alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Hakan Asya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü İ.T. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.