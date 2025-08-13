Muş'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muş'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta bir kamyonet ile otomobil çarpıştıktan sonra elektrik direğine çarparak alev alan otomobilin sürücüsü Hakan Asya yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

MUŞ'ta kamyonetle kafa kafaya çarpıştıktan sonra elektrik direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Hakan Asya (30) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Muş-Bingöl kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Muş yönüne giden ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen İ.T. yönetimindeki 49 AAN 430 plakalı kamyonet, Hakan Asya idaresindeki 49 AAH 869 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Direğin otomobilin üzerine devrilmesinin ardından araç alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Hakan Asya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü İ.T. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kerem Benfica'ya bu fotoğrafla veda etti

Dün geceye damga vuran kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı

ABD'de tuhaf işler oluyor! Trump emri verdi, sokaktan ilk kare geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.