Muş'ta Sonbaharın Gelmesiyle Doğa Renk Cümbüşüne Dönüştü
Muş'taki Şenyayla bölgesi ve Kozma Dağı, sonbahar mevsiminin getirdiği sarı, turuncu ve kızıl tonlarla kaplandı. Soğuyan havalarla birlikte fotoğraf tutkunları bu muhteşem manzaraların keyfini çıkarmak için bölgeyi ziyaret ediyor.
Muş'ta Şenyayla bölgesi ve Kozma Dağı, sonbahar renklerine büründü.
Muş, Diyarbakır ve Bingöl güzergahında yer alan Şenyayla bölgesi ile Kozma Dağı'nda yeşilin tonları yerini sonbahar renklerine bıraktı.
Havanın soğumasıyla sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarıyla bezenen doğa, fotoğraf tutkunlarını ağırladı.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel