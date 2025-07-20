Muş'ta Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muş'ta Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Muş'ta park halindeki bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kedi, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

MUŞ'ta bir aracın motor kısmına sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstasyon Caddesi'nde park halindeki bir aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aracın kaputunu açan itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, ekiplerin kontrollerinin ardından yaşam alanına salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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