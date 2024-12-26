Muş'ta Şehirler Arası Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi
Muş'ta bir şehirler arası otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İki şüpheli, uyuşturucu sevkiyatı yapma suçlamasıyla tutuklandı.
Muş'ta şehirler arası yolcu taşınan otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul'dan Van'a giden aracı dün Muş'un girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
Otobüste yapılan aramada iki yolcuya ait valizlere gizlenmiş 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.