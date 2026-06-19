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Muş'ta takla atarak duvara çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Muş'ta panelvanın takla atarak duvara çarpması sonucu 16 yaşındaki Hamza Veysel Suphioğlu hayatını kaybetti, sürücü dahil 2 kişi yaralandı.

Muş'ta panelvanın takla atarak duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

U.A. idaresindeki 49 ABE 719 plakalı panelvan, Karşıyaka Mahallesi'nde takla attıktan sonra duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü U.A. ile panelvanda bulunan 2 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan 16 yaşındaki Hamza Veysel Suphioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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