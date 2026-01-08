Haberler

Muş'ta Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Güncelleme:
Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak 2026'da il genelindeki okulların tatil edildiğini açıkladı. Hamile, engelli ve kronik hastalar da idari izinli sayılacak.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son teknolojik değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde yarın etkili olması beklenen yoğun ve kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağı tahmin edildiğinden dolayı; 9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün, yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

