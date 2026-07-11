Haberler

Muş'ta nehre düşen çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Muş'ta nehre düşen çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Özdilek köyünde Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın bulunması için AFAD, jandarma ve polis dalgıçlarından oluşan yaklaşık 80 kişilik ekip, sonar cihazı ve drone destekli arama çalışmalarını ikinci gününde sürdürüyor.

Muş'ta dün Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuğun bulunması için yaklaşık 80 kişilik ekiple arama yapılıyor.

Merkeze bağlı Özdilek köyünde dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düşen Berat Karakaya'nın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Muş AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ve Bitlis AFAD İl Müdürlüğü dalgıç ekiplerinden oluşan yaklaşık 80 kişinin katıldığı aramalar, nehir ve çevresinde sürdürülüyor. Çalışmalar sonar cihazı ve dronla destekleniyor.

Kızılay Muş Şubesi görevlileri de arama çalışmalarının sürdüğü bölgede görevlilere ve bekleyişini sürdüren çocuğun yakınlarına kumanya dağıttı.

Muş AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, basın mensuplarına, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın Murat Nehri'ne düştüğü yönünde ihbar ulaştığını söyledi.

İhbarın ardından ekiplerin kısa sürede bölgeye sevk edildiğini belirten Daştemir, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma çalışmalarına Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ile Bitlis AFAD dalgıç ekipleri de katıldı. Yaklaşık 80 personelin görev aldığı arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Devlet Su İşleri ile yapılan görüşmeler sonucunda barajlardan bırakılan su minimum seviyeye düşürüldü. Arama çalışmalarının daha verimli yürütülebilmesi amacıyla nehir üzerinde belirli noktalara ağ gerildi. Çocuğun ilk düştüğü bölgede dalgıç ekipleri su altında arama yapıyor. Jandarma görevlileri sonar cihazıyla Murat Nehri'nin sağ ve sol kesimlerinde tarama faaliyetlerini yürütüyor. Çocuğun ilk düştüğü noktadan nehrin yaklaşık 15 kilometre ilerisindeki baraj gölüne kadar uzanan hat üzerinde arama çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: AA / Ömer Varlık
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak

Zirve varken tatile giden başkanı döner dönmez polis alacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın babası: 10 yıl geçse de o anı unutamıyorum

15 yaşındaki Halil İbrahim şehadete böyle yürümüş: O anı unutamıyorum
Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek

Sıcaklar kavuracak! Bir bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun