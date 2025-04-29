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Muş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Üye Seçimi Yapıldı

Muş'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Üye Seçimi Yapıldı
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Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 55 köy muhtarının oy kullandığı seçimde, yeni üyeler belirlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında yapılan seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgilerin verildiği toplantıda 55 köy muhtarı oy kullandı.

Koşansu, seçimde Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye seçilenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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