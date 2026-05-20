Muş'ta dereye düşerek kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı

Muş'un Cevizlidere köyünde köprüden geçerken dengesini kaybeden 50 yaşındaki G.Y., dereye düşerek akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. Bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 50 yaşındaki G.Y, merkeze bağlı Cevizlidere köyü mevkisinde akşam saatlerinde köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düştü.

Akıntıya kapılan kadın, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dere yatağı ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

