Muş'ta farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı
Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekipleri, 'kasten öldürme' ve 'silahla tehdit' suçlarından aranan bir zanlıyı yakaladı. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 17 Nisan'da düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından hakkında arama kararı bulunan zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım